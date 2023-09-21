В четверг в Елгаве проходят антитеррористические учения Mītava 2023 , организованные Службой госбезопасности. Цель учений — проверка готовности оперативных служб действовать в случае нападения террористов.

Служба госбезопасности Латвии в последние года уделяет особое внимание отработке и совершенствованию возможностей реагирования и взаимодействия региональных структурных подразделений оперативных служб в случае террористической угрозы. На этот раз местом для проведения учений была выбрана Елгава.

Учитывая, что террористы зачастую выбирают в качестве объекта нападения в Европе места массового скопления людей, сценарий учений предусматривает действия спецслужб, участвующих в антитеррористических мероприятиях, при возникновении террористических атак на таком объекте.

В учениях задействованы Служба госбезопасности, Госполиция, Служба неотложной медицинской помощи, Государственная пожарно-спасательная служба, Генеральная прокуратура, прокуратуры Земгальского судебного округа, Елгавская муниципальная полиция, Государственная пограничная служба, а также Национальные вооруженные силы Латвии.

В ходе учений службы отработают спасательные операции, оказание неотложной медицинской помощи, задержание террористов и предотвращение создаваемой ими угрозы, а также мероприятия по ликвидации последствий терактов и оперативно-розыскные мероприятия в случае теракта.

Служба госбезопасности просит жителей Елгавы обратить внимание на проведение учений и отнестись к ним с пониманием.

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