В Риге ведется работа над установкой 60 новых «лежачих полицейских», сообщили в Рижской думе.

«Лежачие полицейские» устанавливаются в приоритетном порядке с учетом заявлений жителей. Они оборудуются на улицах, пролегающих через жилые зоны, в зонах с ограничением скорости до 30 километров в час, там, где нет тротуаров, вблизи школ и детских садов.

«Более спокойное движение в Риге отвечает интересам безопасности всех нас, поэтому мы устанавливаем «лежачих полицейских» там, где больше пешеходов, где чаще передвигаются дети. Участие самих рижан, которые указывают места, где должны быть такие улучшения, является очень хорошим примером сотрудничества между самоуправлением и жителями», – говорит мэр Риги Вилнис Кирсис.

Департамент внешнего пространства и мобильности устанавливает искусственные дорожные неровности из асфальта либо резины и других материалов. Их высота разная, так как зависит от разрешенной максимальной скорости движения на данной улице.

«Лежачие полицейские» установлены на улицах Кодес, Яня Дикманя, Яньогу, Кометас и в других местах.

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, общая сумма договора на установку «лежачих полицейских» составляет 302 143 евро. Стоимость каждого сооружения разная и зависит от конкретной локации. Эти работы в Риге выполняет предприятие Ļ-KO.

Карта новых "лежачих полицейских".

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