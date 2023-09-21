Практически во всех больницах медики начинают носить маски. В Видземской недели за несколько недель ухудшилась ситуация с больными коронавирусом — сейчас половина терапевтического отделения занята инфицированными пациентами. В других региональных больницах ситуация не сильно ухудшилась, но медики готовятся к большому наплыву больных с Covid-19, пишет портал Rus.Lsm.lv.

Инфекционист Видземской больницы Сигне Якобсоне, рассказала, что прирост больных заметен:

"Сейчас у нас в отделении примерно таких 9-10 пациентов. Это больше, чем [несколько] недель назад, когда заболевших было один, два. Мы видим значительный рост".

В основном в больницу попадают пожилые люди со средней степенью тяжести коронавируса.

В Лиепайской региональной больнице лечатся всего три пациента с коронавирусом, в больницах Елгавы и Резекне — по одному. Однако в стационары уже постепенно возвращаются маски. В Видземской больнице рекомендовано носить маску или респиратор при посещении пациентов с Covid-19, как родственникам, так и работникам больницы.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), на прошлой неделе выявлено 122 человека, инфицированных Covid-19, что на 32 больше, чем неделей ранее.

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