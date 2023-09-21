В четверг на заседании Резекненской городской думы в бюджет были внесены изменения, увеличивающие запланированный дефицит. Самоуправление Резекне испытывает финансовые трудности, и ему грозит процесс финансовой стабилизации.

Городская дума внесла изменения в бюджет города на 2023 год, увеличив доходы основного бюджета почти на один миллион евро. После внесения поправок доходы планируются в размере 48,36 млн. евро, в том числе поступления подоходного налога с населения увеличены на 0,62 млн. евро.

Однако расходы основного бюджета увеличены больше, чем доходы - на 2,14 млн. евро, и после внесения поправок общий объем расходов самоуправления в этом году запланирован на уровне 58,7 млн. евро. Кредиты из Госказны увеличены на 309 393 евро, кредит на бюджетно-финансовое управление запланирован в размере 938 876 евро, а планируемый возврат основной суммы кредита из структурных фондов увеличен на 104 948 евро.

Изменения в доходах и расходах основного бюджета затронут многие сферы и учреждения, финансируемые самоуправлением, например, дотация ООО "Olimpiskais centrs Rēzekne" уменьшена на 90 000 евро, дотация ООО "Austrumlatvijas koncertzāle" - на такую же сумму.

Эти поправки к бюджету включают как средства, сэкономленные в результате оптимизации штатов и других мер экономии, так и запланированные заимствования, пояснили в самоуправлении.

В четверг днем перед зданием Резекненской мэрии прошла акция в поддержку мэра Александра Барташевича, организованная партией "Вместе за Латвию". По данным Латвийского радио, перед зданием мэрии собралось 100-150 человек.

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