Финансирование здравоохранения в ближайшие три года должно увеличиться до 2,5 млрд. евро, заявил в интервью Латвийскому радио новый министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство").

По его словам, в следующем году бюджет здравоохранения будет выше, чем в предыдущем, что позволит продвинуться к упомянутой цели — 2,5 млрд. евро за три года. В этом году бюджет здравоохранения составляет около 1,8 млрд евро.

Абу Мери подчеркнул, что его шансы добиться улучшений в отрасли во многом будут зависеть от умения работать как с самими медиками, так и с коллегами в правительстве. Новый министр также планирует разговор с предыдущим министром здравоохранения Лигой Меньгелсоне.

Среди приоритетов Абу Мери — приведение в порядок политики цен на лекарства и расширение списка компенсируемых препаратов, укрепление института семейных врачей, создание эффективной и широко функционирующей системы электронного здравоохранения.

Говоря об электронном здравоохранении, Абу Мери отметил, что существующая система никуда не годится и, скорее всего, придется создавать нечто совершенно новое, что также обеспечит большую прозрачность движения средств, вложенных в лечение пациентов.

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