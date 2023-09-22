К 13:00 в пятницу на большей части территории страны были установлены рекорды максимальной температуры воздуха для 22 сентября — на 18 из 25 метеостанций, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

При этом температура воздуха продолжает повышаться. Самая высокая температура к часу дня была зарегистрирована в Бауске — +24,5 градуса.

Это выше, чем прежний рекорд тепла для этого дня — +24,3 градуса в 1989 году в Приекули.

Как сообщалось, в субботу через Латвию с запада пройдет холодный фронт с осадками. Ночь будет необычайно теплой — в центральных регионах страны столбики термометров не опустятся ниже +18 градусов, а дневная температура составит от +17 градусов в Курземе до +24 градусов в Латгале.

В воскресенье и понедельник температура воздуха составит от +15 до +19 градусов, а к середине следующей недели вновь ожидается повышение до +20…+25 градусов.

Согласно текущим прогнозам, с наступлением октября погода станет дождливой и прохладной, и на всей территории страны наступит метеорологическая осень. Это произойдет примерно на месяц позже, чем обычно.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram