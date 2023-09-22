Поддержка Украины в мире по мере продолжения затяжной войны начинает снижаться — новое исследование показывает, что население Германии, Италии и Франции становится все более скептичным. Так, в Германии 37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет воспринимают влияние Кремля как положительное — и это повод для беспокойства, заявила в интервью Латвийскому радио исследователь политики безопасности Кристина Берзиня.

Берзиня ссылается на ежегодное исследование Немецкого фонда Маршалла "Трансатлантические тенденции 2023", которое показывает уровень общественной поддержки Украины в разных странах мира. Исследователь отмечает, что симпатии к России и Китаю среди западноевропейской молодежи “выше, чем можно было бы подумать”.

"И в Европе, и в Америке поддержка Украины велика. Например, членство Украины в НАТО имеет 61% [общественной] поддержки в Америке, 70% в Великобритании, 76% в Литве, 71% в Польше и 78% в Португалии. Но, например, в Румынии только 53%", — сказала Берзиня.

Вместе с тем она указала, что Румыния оказывает Украине очень большую финансовую поддержку — по этой же причине население страны может быть более скептичным. Меньше остальных Украину также поддерживают Германия, Италия и Франция.

Наиболее скептично по отношению к Украине настроена немецкая молодежь — люди в возрасте от 18 до 24 лет.

"Это молодое поколение, как правило, наиболее позитивно относится к России и Китаю почти по всем вопросам, при этом более скептичны к демократии. В Германии 37% молодого поколения воспринимают влияние Кремля как положительное. Это безумие", — подчеркнула Берзиня.

Она добавила, что такая же тенденция наблюдается не только в Европе, но и в США. Эксперт по политике безопасности признала, что доказать молодому поколению, которое никогда не испытывало недостатка свободы, что свобода важна — “чрезвычайно сложная задача, но над ней нужно начать работать”.

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