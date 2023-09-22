В ночь на 23 сентября в Латвии, начиная с западных районов, установится облачная погода. Ожидается кратковременные дожди, дует умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха +14..+19 градусов.

В Риге в ночь на субботу в Риге переменная облачность, без осадков. Дует умеренный юго-восточный, южный ветер, воздух прогреется до +20 градусов.

В субботу днем ожидается пасмурная погода, Латвия окажется в зоне осадков: в ряде районов пройдут дожди и ливни с грозами.

Будет дуть умеренный юго-восточный, южный ветер, во время грозы — порывистый. Максимальная температура воздуха +17..+22 градуса, в юго-восточных районах Латвии — до +24 градусов.

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