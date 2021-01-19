Муниципальному предприятию Rīgas satiksme не хватает примерно 60 водителей автобусов, призналась на этой неделе журналистам руководитель компании Джинета Иннуса.

Водителей троллейбусов тоже не хватает, но их обучает сама компания. Одна группа стажеров уже прошла обучение, другая находится в процессе набора, - поясняет представитель "Rīgas satiksme".

Иннуса отмечает, что водителей автобусов в Риге не хватает по разным причинам. Одни не выдерживают конкуренцию, другие стареют и уходят на пенсию. А молодежь не приходит работать водителями автобусов.

В настоящее время зарплата водителя автобуса в Риге составляет 1400 евро до уплаты налогов при полной занятости и без учета дополнительных премий.

Ранее Rīgas satiksme обратилось в Министерство сообщения с просьбой облегчить водителям получение категории водителя автобуса. Сейчас чтобы получить категорию водителя транспортного средства уровня D, позволяющую управлять автобусами, водитель должен уже получить категорию водителя транспортного средства уровня C или водителя грузовика.

Иннуса заявила, что RS надеется на изменение этого регулирования, которое существенно облегчит возможности по привлечению новых водителей автобусов.

В 2022 году общий оборот Rīgas satiksme составил 168,703 миллиона евро, что на 4,7% больше, чем в 2021 году, однако прибыль компании снизилась на 58,9% - до 1,25 миллиона евро.

Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковками на обочинах городских улиц. Единственным владельцем предприятия является Рижская городская дума. Rīgas satiksme владеет долями капитала в SIA Rīgas karte (51%) и SIA Rīgas acs (100%).

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