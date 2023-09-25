После пандемии изменилась сезонность вирусов, пишет портал Rus.Lsm.lv. Они более рассредоточены в течение года и проявляются раньше, рассказала детский инфекционист Даце Завадска.

Сейчас в школах и детских садах началась первая волна вирусов. В инфекционное отделение детской больницы поступает все больше маленьких пациентов.

"Преобладают аденовирусы, кишечные вирусы, а также менингиты, ротавирусы, респираторные вирусы", — рассказала Завадская. "Набор" вирусов в этом году такой же, как и в прошлые годы, но сезонность некоторых вирусов изменилась.

Главный специалист по инфекционным заболеваниям Рижской восточной клинической университетской больницы Людмила Виксна заявила, что заболеваемость детей связана с тем, что они снова собрались вместе в школах и детсадах, и "никакого особого роста или эпидемии нет".

Врач советует в первые дни болезни оставить ребенка дома, так как начальная стадия заражения протекает тяжело. Но это не означает постельный режим, выходить на улицу можно.

По словам Завадской, коронавирусом дети сейчас болеют редко, а наибольшему риску от омикрона подвержены младенцы. ВОЗ считает, что в данный момент не обязательно прививать от Covid-19 всех детей и подростков, но больным все равно лучше оставаться дома, чтобы не заразить других.

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