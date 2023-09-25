Латвия заинтересована в углублении экономического сотрудничества с Германией, особенно в реализации проектов энергетической и транспортной инфраструктуры, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который сегодня во время рабочего визита в Берлин встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем Бундестага Бербель Бас.

Как сообщила специалист по коммуникации медиацентра канцелярии президента Элина Креса, во время встречи должностные лица обсудили двусторонние отношения, региональную безопасность и поддержку Украины, а также актуальные вопросы повестки дня Европейского союза (ЕС).

Президент выразил удовлетворение отличными двусторонними отношениями Латвии и Германии и вкладом Германии в укрепление безопасности стран Балтии.

"Я искренне рад тесным политическим, экономическим и культурным связям Латвии и Германии. Кроме того, я высоко ценю вклад Германии в укрепление безопасности Балтийского региона, постепенное увеличение военного присутствия в Литве и участие в защите воздушного пространства Балтии", — отметил Ринкевич.

Президент Латвии и должностные лица Германии выразили единую поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией. Стороны сошлись во мнении, что нужно продолжать поддерживать Украину разными способами так долго, как это потребуется. Ринкевич также подчеркнул, что ЕС уже в этом году должен начать с Украиной и Молдовой переговоры об их вступлении в союз.

Во время визита Ринкевич дал интервью немецкому изданию Die Welt, а также в посольстве Латвии в Берлине встретился с проживающими в Германии соотечественниками.

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