Во вторник, 26 сентября, правительство Эвики Силини ("Новое Единство") приняло решение о выделении 33,3 млн евро на устранение чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, сообщает агентство LETA.

Министерство здравоохранения заявило, что средства необходимы для предотвращения чрезвычайной ситуации с доступностью услуг здравоохранения и обеспечения непрерывности оказания медицинских услуг. Указанная сумма является лишь частью транша в 41,3 миллиона евро, которые правительство решило выделить отрасли в начале сентября.

Уже сейчас поставщики медицинских услуг предупреждают о возможной критической ситуации в обеспечении непрерывности услуг, и если не решать проблему, то это может привести к возникновению экстренной ситуации в медицине, когда жители Латвиибудут иметь доступ к неотложной помощи только до конца 2023 года.

Выделенные средства пойдут на оплату компенсируемых лекарств, оплату назначенных врачами лабораторных исследований, лечение в больницах, в том числе на интенсивную терапию, оплату питания пациентов в стационарах, а также УЗИ-обследование детей в Детской клинической университетской больнице.

Для обеспечения непрерывности медицинских услуг в больницах на лечение стационарных пациентов в октябре, ноябре и декабре будет дополнительно выделено 9,6 млн евро. Больницы смогут продолжать оказывать 71 400 пациентам как неотложную, так и плановую помощь, тем самым предотвращая перебои в оказании медицинских услуг.

Еще 4,5 миллиона евро будет выделено на погашение повышения тарифа на койко-дни стационарной интенсивной терапии в октябре, ноябре и декабре, чтобы оплатить 40 713 койко-дней интенсивной терапии. То есть 11 300 пациентов смогут получить лечение в режиме интенсивной терапии. В свою очередь, финансирование питания в больницах будет увеличено с 5 евро до 7 евро в день, на что до конца года найдут дополнительные 1,14 млн евро.

На компенсируемые лекарства и медицинские устройства необходимы 14,76 миллиона евро, это обеспечит наличие лекарств для 170 545 пациентов. Для покрытия расходов на лабораторные исследования в период с июля 2023 года по декабрь 2023 года необходимы 3,1 миллиона евро, что превышает сумму, включенную в договоры с поставщиками услуг.

Требуется финансирование в размере 73 422 евро для обеспечения доступа детей к ультразвуковым исследованиям в детской больнице в период с октября 2023 года по декабрь 2023 года.

Как уже сообщалось, сфера здравоохранения сталкивается как с недостатком финансовых средств. Реальные потребности пациентов превышают выделенное государственное финансирование, растут издержки. Установленные государством тарифы на услуги не соответствуют реальным затратам, что приводит к убыткам поставщиков медицинских услуг. Выросло и количество уникальных пациентов — в этом году за медицинской помощью обратилось на 20% больше людей, чем годом ранее.

Своевременный доступ к медицинской помощи имеет решающее значение для предотвращения преждевременной и долгосрочной нетрудоспособности и преждевременной смертности, а также для содействия социальной интеграции и производительности. Также на систему здравоохранения существенно влияет старение населения. Это создает возрастающую нагрузку на систему здравоохранения во всей Европе, а также в Латвии. По мере старения населения потребность в услугах здравоохранения возрастает, но снижается возможность покрытия расходов из бюджета домохозяйств.

21 июня этого года правительство приняло решение выделить отрасли здравоохранения дополнительно 140 миллионов евро. Правительство одобрило выделение из этой суммы первого транша в размере 57 млн евро еще 13 июля, второго — в размере 41,3 млн евро — 5 сентября.

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