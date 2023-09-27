Депутат Рижской думы Мирослав Кодис вышел из партии "Прогрессивные", которая недавно ушла в оппозицию в столичном самоуправлении. В то же время на государственном уровне "Прогрессивные" в сентябре этого года впервые в истории вошли в состав правительства.

Политик подтвердил агентству LETA, что вечером во вторник, 26 сентября, написал заявление о выходе из партии и фракции "Прогрессивных" в Рижской думе.

По словам Кодиса, в партии он работал более четырех лет и за это время многое изменилось. "Я не вижу себя в этой партии, и не связываю свое будущее с "Прогрессивными", — сказал депутат.

Кодис признал, что продолжит заниматься политикой, теперь будет независимым депутатом Рижской думы. Сейчас он не планирует присоединяться к какой-либо иной политической силой, а голосовать в Рижской думе будет "по своей совести".

С уходом Мирослава Кодиса крупнейшая фракция Рижской думы "Прогрессивные" сократилась до 11 депутатов. Первоначально, после выборов в Рижскую думу, фракция Attīstībai/Par/"Прогрессивные" насчитывала 18 депутатова, но со временем объединение распалось.

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