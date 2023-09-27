Рижская дума сегодня разрешила Вилнису Кирсису совмещать должность председателя столичного самоуправления и пост члена Совета по развитию Рижского региона планирования.
В думе отметили, что объединение должностей не создает конфликта интересов и не противоречит этическим нормам. Коллеги Кирсиса уверены, что качеству его работы совмещение двух должностей не повредит.
Вместе с тем отмечается, что Кирсис обязан постоянно оценивать потенциальные риски конфликта интересов и нарушения этических норм, совмещая обе работы.
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