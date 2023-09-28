В ходе учений могут использоваться учебные боеприпасы и средства боевой имитации, создающие шум, но не угрожающие здоровью и жизни окружающих людей.
Уже сообщалось, что с 5 сентября по 2 октября по всей территории Латвии проходят комплексные учения национальной обороны Namejs 2023, организованные Национальными вооруженными силами.
Во время учений планируется присутствие подразделений Земессардзе на некоторых улицах центра Риги. Жителей столицы просят с пониманием отнестись к военным учениям.
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