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Со следующего года рижское самоуправление не будет оплачивать школьное питание для детей из других самоуправлений. На заседании Рижской думы 27 сентября были приняты новые правила, согласно которым самоуправление софинансирует обеды школьников.

С 1 сентября 2024 года муниципальное софинансирование будет доступно только для тех учеников, которые задекларированы в Риге. Раньше самоуправление частично финансировало обеды всех учеников рижских учебных заведений вне зависимости от того, где они задекларированы.

Решение коснется около 7000 детей, которые учатся в рижских учебных заведениях, но не задекларированы в Риге.

При этом по новым правилам самоуправление будет софинансировать питание в том числе тех задекларированных в Риге школьников, которые учатся в частных школах. Сейчас самоуправление оплачивает питание только в частных детских садах и 1–4 классах частных школ.

Самоуправление заявило, что в первую очередь нужно поддерживать детей на своей территории.

Перед принятием новых правил были проведены консультации с Ассоциацией поставщиков питания в учебные заведения и Объединением латвийских поставщиков питания. Было учтено также предложение Общества многодетных семей обеспечивать обедами по карте "3+" — раньше бесплатные обеды были только для детей из тех многодетных семей, которые были зарегистрированы в муниципальном регистре многодетных семей.

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