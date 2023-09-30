До конца этого года на оплачиваемую государством консультацию к кардиологу уже нельзя записаться, выяснил портал Lsm.lv.

Ежегодно в Латвии от сердечно-сосудистых заболеваний умирают 15 тыс. человек. Многие из этих смертей можно было бы предотвратить, если бы пациент вовремя обратился к врачу-кардиологу и прошел обследования. Но если сердце уже болит или требуется консультация кардиолога, попасть к врачу становится невыполнимой миссией: в очереди к оплачиваемому государством кардиологу приходится ждать в среднем два месяца, а на обследование — три. До конца этого года на оплачиваемую государством консультацию к кардиологу уже нельзя записаться. Пациенты, которых Латвийское телевидение встретило в очереди к врачу, также признались, что визита или обследования ждали долго.

Нередко долгое ожидание заканчивается звонком в "скорую". По четыре вызова в день — как раз на инфаркты. В прошлом году в Латвии инфаркт миокарда стал причиной смерти 922 человек, из них 123 человека были в возрасте до 60 лет. "Одна из причин — "я не знал, что это так серьезно" или "у меня и так спина давно болит" — но это не спина. Но есть и люди, которые говорят, что не смогли попасть к врачу, что очень длинные очереди. Они вынуждены ждать, но в итоге дожидаются нас", — рассказала анестезиолог-реаниматолог Службы неотложной медицинской помощи Инга Нурка. Главный специалист Минздрава по кардиологии, врач Андрей Эрглис тоже признает — слишком длинные очереди являются проблемой.

По данным Национальной службы здравоохранения, в среднем оплачиваемой государством консультации кардиолога приходится ждать 74 дня. Это два с половиной месяца. Договоры заключены с 82 медицинскими учреждениями. Только в трех из них к врачу можно попасть уже через неделю.

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