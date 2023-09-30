Пациентка Детской больницы, которая около года ждала донорское сердце, успешно перенесла операцию по трансплантации. Сейчас девочка восстанавливается и чувствует себя хорошо, сообщили в Детской больнице.

Операцию провели специалисты Центра хирургии сердца Клинической университетской больницы имени Страдиня (PSKUS) и клиники детской кардиологии и хирургии Детской больницы при поддержке врачей региональной больницы, Латвийского центра трансплантологии и Государственной пограничной охраны. Это третья операция по пересадке сердца, сделанная в Латвии ребенку.

Девочке пришлось многое пережить в своей жизни из-за врожденного заболевания, диагностированного в возрасте одного года. С тех пор ребенок с сердечной недостаточностью лечился в Детской больнице.

“У девочки очень редкое генетическое наследственное заболевание. Мы испробовали в свое время все, что может предложить современная медицина, в том числе трансплантацию стволовых клеток, но и она оказалась неэффективной. После этого пациентка длительно получала самую современную в мире терапию сердечной недостаточности в сотрудничестве со специалистами немецкой клиники Charité. Мы знали, что девочке понадобится трансплантация, и долго готовились к ней. Параллельно медикаментозной терапии три года назад мы путем малоинвазивной операции вживили в сердце пациентки специальный аппарат, который соединяет правое и левое предсердия, чтобы уравнять давление. Мы расширяли этот аппарат, но год назад все варианты были исчерпаны, оставалась только трансплантация“, - рассказал заведующий клиникой детской кардиологии и кардиохирургии Детской больницы Валтс Озолиньш.

Однажды девочке уже предлагалось донорское сердце, но врачи, оценив его по разным критериям (группа крови, совместимость тканей, размер органа, возраст и здоровье донора), вынуждены были отказаться от операции. В этот раз донорский орган оказался подходящим.

Как рассказал руководитель трансплантационной группы Центра хирургии сердца профессор Улдис Страздиньш, такие операции – это всегда работа большой команды. Сердце пришлось оперативно доставлять на вертолете погранохраны из отдаленной региональной больницы.

Проперированной девочке придется еще какое-то время пробыть в больнице. Она должна получать иммуносупрессивную терапию, чтобы иммунная система не начала отторгать чужеродный орган.

Команда врачей благодарит родственников донора, согласившимся на трансплантацию. Это очень нелегкое решение для близких, если только человек не принял его при жизни, оформив согласие на трансплантацию.

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