С воскресенья, 1 октября, автоводителям больше не нужно будет платить за въезд в зону особого режима в Юрмалу, сообщается на сайте самоуправления.

С 1 апреля до 30 сентября включительно въезд в Юрмалу стоит 2 евро. Это значит, что с 1 октября для въезда в город жители Юрмалы могут не оформлять дополнительный долгосрочный пропуск, а гости города не должны будут платить за въезд в зону особого режима.

В конце июня депутаты Юрмальской думы приняли решение о том, что с 1 ноября плата за въезд в город составит 3 евро, и будет взиматься круглый год.

Однако эти правила еще должны быть одобрены Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM). Пока этого не произошло, с 1 апреля по 30 сентября плата за въезд в Юрмалу будет составлять 2 евро.

12 сентября Суд Сатверсме начал рассматривать дело, которое было возбуждено по заявке Юрмальской думы в связи с тем, что министр охраны среды и регионального наложил запрет на повышение платы. Самоуправление считает, что это нарушает право юрмальчан на жизнь в благоприятных условиях.

Между тем, по мнению VARAM, Юрмальская дума не имеет права взимать плату за использование дорог и улиц самоуправления.

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