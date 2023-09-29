В Риге будут отремонтированы улицы, на которых сейчас ведутся строительные работы, где на грядущих выходных будет проходить Чемпионат мира по бегу, обещает столичное самоуправление.

В выходные в рамках чемпионата пройдут забеги на разные дистанции, однако пользователи социальных сетей обеспокоены тем, что Рига не готова к этому — люди публикуют фотографии, на которых запечатлены ремонтные работы на улице Слокас, и ничего не свидетельствует о том, что по ней смогут пробежать сотни спортсменов.

Как заявила агентству LETA представитель организаторов чемпионата Улрика Плотниеце, ситуация находится под контролем. Рижское самоуправление пообещало, что до начала забегов место ремонтных работ будет заасфальтировано и чемпионату ничего не будет угрожать.

Несмотря на это, у организаторов также есть "план Б", если беговая трасса не будет полностью готова. Однако Плотниеце не уточнила, в чем он заключается.

В Рижской думе агентству LETA сообщили, что до забега участок ремонтных работ будет приведен в порядок. В ночь на субботу, 30 сентября, планируется провести работу по асфальтированию. К забегу в воскресенье, 1 октября, трасса будет готова.

Как сообщалось ранее, предстоящие выходные, 30 сентября и 1 октября, во время чемпионата мира по бегу в Риге вводятся значительные ограничения в движении транспорта по некоторым улицам и мостам. В воскресенье, 1 октября, изменения будут и на некоторых маршрутах общественного транспорта.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram