По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 29 сентября 2023 года в Латвии был побит рекорд тепла 130-летней давности.

В Бауске воздух сегодня прогрелся до +24,5 градуса, превысив национальный рекорд тепла. Как отмечают синоптики, 29 сентября 1892 года в Риге было зафиксировано +23,7 градуса.

Новые температурные рекорды были сегодня констатированы на 15 метеостанциях.

Как уже сообщалось ранее, на этой неделе в Латвии царит нетипично теплая для конца сентября погода. В некоторые дни бы были побиты как зафиксированные на наблюдательных станциях рекорды тепла, так и национальные рекорды тепла.

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