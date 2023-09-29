В Бауске воздух сегодня прогрелся до +24,5 градуса, превысив национальный рекорд тепла. Как отмечают синоптики, 29 сентября 1892 года в Риге было зафиксировано +23,7 градуса.
Новые температурные рекорды были сегодня констатированы на 15 метеостанциях.
Как уже сообщалось ранее, на этой неделе в Латвии царит нетипично теплая для конца сентября погода. В некоторые дни бы были побиты как зафиксированные на наблюдательных станциях рекорды тепла, так и национальные рекорды тепла.
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