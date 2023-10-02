За восемь месяцев этого года Министерство финансов собрало 8,909 млрд. евро налоговых поступлений, что на 305,7 млн. евро или 3,6% больше, чем планировалось, сообщили агентству LЕТА представители министерства.

По сравнению с восемью месяцами 2022 года налоговые поступления за восемь месяцев этого года увеличились на 944,5 млн. евро, или на 11,9%.

В совокупном государственном бюджете налоговые поступления за восемь месяцев текущего года составили 8,406 млрд. евро, что на 303,2 млн. евро или 3,7% больше, чем планировалось.

В государственном бюджете налоговые поступления составили 6,99 млрд. евро, что на 195,5 млн. евро или 2,9% больше запланированного, а в бюджете самоуправлений налоговые поступления составили 1,416 млрд. евро, что на 107,7 млн. евро или 8,2% больше запланированного.

За восемь месяцев взносов социального страхования собрано на 3,168 млрд. евро, что на 0,6% больше запланированного.

В то же время поступления налога на добавленную стоимость (НДС) за восемь месяцев текущего года составили 2,583 млрд. евро, что на 3,2% больше запланированного, а поступления подоходного налога с населения — 1,58 млрд. евро, что на 6,2% больше запланированного.

Поступления акцизов за указанный период составили 774,4 млн. евро, что на 0,6% меньше запланированного, поступления налога на прибыль предприятий — 401 млн. евро, что на 41,4% больше запланированного, а поступления налога на недвижимость — 192,2 млн. евро, что на 5,1% больше запланированного.

Поступления налога на эксплуатацию транспортных средств за восемь месяцев года составили 74,2 млн. евро, что на 1,3% больше, чем ожидалось, а поступления налога на природные ресурсы составили 46,2 млн. евро, что на 4,4% больше плана.

В целом в 2023 году ожидается собрать в виде налогов 13,058 млрд. евро.

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