Фото: LETA

В ночь с пятницы на субботу, за сутки до начала Чемпионата мира по бегу, на улице Слокас положили асфальт. Как оказалось, временный: только для забега, Мэр Риги Вилнис Кирсис уже потребовал от исполнительного директора Риги Яниса Ланге объяснений по этому поводу, сообщили агентству LETA в бюро мэра.

Была ли Рига готова к чемпионату?

На минувших выходных в Риге прошел ЧМ по бегу. Маршрут забега также пролегал по зоне ремонтных работ на улице Слокас. В связи с этим многие пользователи социальных сетей были обеспокоены тем, что столица Латвии не готова к крупному спортивному мероприятию.

"Готова ли Рига к Чемпионату мира? Не верится, но через два дня по улице Слокас навстречу победе будут бежать участники полумарафона ЧМ. True Riga experience — беги через дорожную стройку?" — написал в Twitter Андрейс Урбанс, опубликовав и фотографии разрытой улицы Слокас.

Тогда в Рижской думе организаторам масштабного спортивного мероприятия за сутки пообещали отремонтировать все улицы, по которым должен был пролегать маршрут ЧМ по бегу. Улицу Слокас действительно начали асфальтировать вечером в пятницу, 29 сентября.

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