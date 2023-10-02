О том, что ремонт улицы Слокас помешает проведению чемпионата по бегу, муниципальное предприятие Rīgas satiksme предупреждало еще в начале года, свидетельствует информация, поступившая в распоряжение агентства LETA.

Исполнительный директор города Янис Ланге 17 февраля этого года созвал собрание на основании письма Rīgas satiksme от 10 февраля, в котором было отмечено, что трасса чемпионата по бегу не может проходить на соответствующем участке ул. Слокас. Однако организаторы чемпионата уже не могли перепланировать маршрут.

Как пояснил агентству LETA руководитель команды организаторов чемпионата мира Айгар Нордс, в 2021 году команда Рижского марафона Rimi участвовала в конкурсе на право организации чемпионата мира, и это происходило совместно с представителями Рижского самоуправления.

На момент проведения конкурса трасса чемпионата мира была согласована и организаторы должны были гарантировать, что она будет обеспечена и опробована. Это и было сделано на рижских марафонах 2022 и 2023 годов.

Когда стало известно, что на ул. Слокас состоится реконструкция трамвайных путей, состоялись совещания с исполнительным директором и Rīgas satiksme, на которых была достигнута договоренность, что ремонтные работы не помешают чемпионату мира, так как движение будет направлено по одной стороне ул. Слокас.

Со стороны самоуправления поступило обещание, что конкретный участок улицы будет заасфальтирован, которое и было выполнено.

Разработка маршрута занимает около года, так как необходимо запланировать местонахождения служб безопасности и медиков и учесть прямые трансляции, для которых необходимо запланировать места и углы установки камер. Требует времени и сертификация маршрута.

Об изменениях трассы в последний момент не могло быть и речи, добавил Нордс.

Возможно, это и стало причиной, по которой было принято решение об укладке временного асфальтового покрытия. Однако это будет выяснено после получения объяснений от исполнительного директора, равно как и израсходованная на укладку асфальта сумма, которая, по информации агентства LETA, составляет около 12 000 евро.

Как свидетельствует информация, опубликованная на сайте Rīgas satiksme , проект перестройки трамвайных путей на ул. Слокас был запланирован еще несколько лет назад. Подать заявку на его исполнение можно было до декабря 2021 года. В свою очередь, договор о выполнении проекта A.C.B за 6,7 млн. евро был заключен 28 февраля 2002 года.

Рижская дума в 2022 году решила выделить 300 000 евро на проведение чемпионата мира по бегу в столице 30 сентября и 1 октября 2023 года.

На внесение гарантийного депозита на обеспечение мероприятия потребовалось софинансирование самоуправления в размере 300 000 евро.

Как сообщалось, в минувшие выходные в Риге проходил чемпионат мира по бегу. Одна из трасс проходила через зону ремонтных работ на улице Слокас. Люди в социальных сетях выражали беспокойство, готова ли Рига к приему бегунов.

Рижская дума пообещала организаторам, что перед стартом забега будет уложен асфальт, что и было сделано. Однако это оказался временный асфальт, который будет снят для завершения реконструкции улицы Слокас.

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