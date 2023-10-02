Инспекция здравоохранения и Резекненская больница расследуют смерть пациентки после того, как она родила третьего ребенка и через несколько дней вернулась в медицинское учреждение с осложнениями, сообщает агентство LETA со ссылкой на программу Bez tabu телеканала TV3.

Отец ребенка рассказал программе, что малыш родился 23 июля. Менее чем через три дня мать и ребенка выписали из больницы, однако вскоре у женщины появились осложнения — кровотечение и температура. 31 июля мать обратилась в Резекненскую больницу с сильным внутренним кровотечением и температурой. Идентичные признаки были зафиксированы за несколько дней до ее поступления в больницу, однако гинеколог местной поликлиники рассказала, что это произошло после родов.

Отец ребенка в разговоре с Bez tabu заявил, что плацента осталась в матке его супруги и заражение началось именно там. На операционном столе у женщины дважды останавливалось сердце, но врачи восстановили ее сердцебиение. На третий раз сердце остановилось совсем.

В администрации Резекненской больницы сообщили программе, что по факту происшествия начато расследование, и пока оно продолжается, никаких дальнейших комментариев не будет. Создана специальная комиссия, которая анализирует обстоятельства, медицинскую документацию и показания персонала.

Инспекция здоровья также приступила к проверке происшествия — проводится экспертиза и направлен запрос в Резекненскую больницу о предоставлении медицинской документации и объяснении произошедшего. Максимальный срок рассмотрения дела — четыре месяца.

В связи с инцидентом также было подано заявление в Фонд медицинского риска. Максимальный срок рассмотрения данного заявления — 12 месяцев. В этом году это единственное сообщение о смерти матери во время и после родов, сообщает программа.

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