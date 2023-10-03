В этом учебном году сократилось число учащихся в муниципальных образовательных учреждениях, но существенно выросло в частных школах, свидетельствует данные в Государственной информационной системе образования.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях в 1-12 классах зарегистрировано в общей сложности 206 705 учеников, что на 734 ребенка, или на 0,35%, меньше, чем в прошлом году. В свою очередь, в частных общеобразовательных учреждениях в этом году в 1-12 классах зарегистрировано 15 479 учеников, что на 2293 ребенка, или на 17,4%, больше, чем в прошлом году.

Всего в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях на 1 сентября было зарегистрировано на 3745 детей меньше, чем в прошлом году. Наибольшее сокращение числа детей наблюдается в группах муниципальных дошкольных образовательных учреждений с пятилетнего возраста, где зарегистрировано 37 810 детей, что на 2450 меньше, чем в прошлом году. В группах муниципальных дошкольных учреждений до пяти лет на начало этого учебного года зарегистрировано 46 257 детей — на 561 ребенка меньше, чем в прошлом году.

Небольшое увеличение числа учащихся наблюдается в образовательных учреждениях, созданных частными юридическими или физическими лицами. В них на 1 сентября зарегистрировано 3714 детей в возрасте от пяти лет, что на 26 детей больше, а число детей до пяти лет сократилось: если в прошлом году на 1 сентября в них было зарегистрировано 7168 детей, то этой осенью — 6837.

В подведомственных министерствам общеобразовательных учреждениях число учащихся 1-12 классов немного выросло. В школах, находящихся в непосредственном подчинении Министерства образования и науки, в начале нового учебного года зарегистрировано 197 учеников, или на трех детей больше, чем в прошлом году, в школах, подведомственных Министерству культуры, — 465 учеников, то есть на одного ребенка больше, а в подчинении Министерства юстиции — 18 учеников, или на четыре ребенка больше, чем в прошлом году.

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