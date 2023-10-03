По причине длительной критической нехватки персонала Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) продолжает осуществлять периодическую кратковременную приостановку работы отдельных постов.

В службе рассказали, что в этом году VUGD продолжает осуществлять периодическую кратковременную приостановку деятельности отдельных структурных подразделений. Конкретное количество постов названо не было, поскольку оно переменчиво и зависит от того, доступны ли сотрудники в конкретные дни.

Такое решение необходимо, поскольку проблема критической нехватки персонала не решается, количество вакантных должностей остается на уровне 11%, а финансирование, выделенное VUGD в бюджете этого года на оплату сверхурочных, недостаточно для оплаты всех сверхурочных, которые образовались бы, если бы деятельность структурных подразделений не была приостановлена.

Часть сверхурочных в этом году была оплачена из выделенных на оплату сверхурочных чуть более 400 000 евро, а также путем реструктуризации расходов VUGD.

В отличие от прошлого года, когда работа постов приостанавливалась на сутки, в этом году в основном работа отдельных постов приостанавливается с утра на срок до пяти часов, когда статистически меньше всего вызовов. В структурных подразделениях, в которых складывается особо критическая ситуация в кадровой сфере, как, например, на посту в Балдоне, деятельность в случае необходимости приостанавливается и на 24 часа.

В начале октября общее количество вакантных должностей в VUGD составило 11,2%, или 364 из 3253. Кроме того, в среднем 4-6% кадрового состава одновременно отсутствуют по другим оправданным причинам — нетрудоспособности, в отпуске по уходу за детьми, отцовском отпуске, на обучении и так далее.

Все вместе ставит под угрозу способность своевременного реагирования на события и качественного оказания помощи населению — существующими кадровыми ресурсами невозможно обеспечить спасательные операции во всех территориальных подразделениях VUGD.

Так, на посту в Балдоне в начале октября из 16 мест вакантными были шесть, еще два сотрудника находятся в оправданном длительном отсутствии. Оставшиеся восемь сотрудников не могут обеспечить, чтобы каждые сутки в дежурной смене работало три должностных лица и в то же время соблюдалось обязательное время отдыха и не превышались максимальные допустимые сверхурочные в четырехмесячный период.

В регионах ситуация разная. Чаще всего кратковременная приостановка деятельности в этом году требовалась в Земгале и Видземе.

Ситуацию в сфере кадрового обеспечения VUGD можно улучшить путем обеспечения соответствующего повышения вознаграждения, чтобы зарплата в сфере внутренних дел стала конкурентоспособной в народном хозяйстве и таким образом сократилась проблема нехватки персонала, а также путем создания дополнительных штатных мест с необходимым для этого финансированием на вознаграждение.

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