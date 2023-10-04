В среду утром Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) распространила предупреждение о повышении уровня воды в Риге.

В ближайшие часы уровень воды может подняться на 115-125 сантиметров.

ГПСС просит быть осторожными в тех местах, где сильный ветер и большие волны могут вызвать затопление побережья.

В среду в Риге будет пасмурно, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный ветер, порывами до 15-19 м/с. Температура воздуха днем составит +14…+15 градусов.

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