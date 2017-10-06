Важно понять, является ли укладка временного асфальта на улице Слокас перед чемпионатом мира по бегу преднамеренной халатностью или стечением обстоятельств, заявил мэр Риги Вилнис Кирсис в программе "900 секунд" на телеканале TV3.

Он добавил, что хотел бы "снять тень с самого чемпионата", поскольку все было организовано отлично.

Мэр ожидает, что к концу дня появится ясность относительно укладки временного асфальта на улице Слокас, которая могла обойтись в 12 тыс. евро. По словам Кирсиса, он не из тех руководителей, которые "наказывают сразу".

Также Кирсис отрицает утверждение о том, что согласие на укладку временного асфальта устно давал он сам.

"Есть ложка дегтя и в практической стороне проведения чемпионата — а именно, кто, когда и почему принял решение уложить временный асфальт на улице Слокас", — ранее написал мэр в своем твиттере.

Он потребовал у исполнительного директора города Яниса Ланге объяснить, когда стало известно о необходимости такого временного решения, сколько оно стоило, кто за него платил и были ли альтернативные варианты.

"Я абсолютно убежден, что Вилнис Кирсис устно согласился на временные ремонтные работы на улице Слокас. И снова Кирсис ищет виновного, вместо того чтобы взять на себя ответственность", — написал в Twitter Мартиньш Коссович из оппозиционной Кирсису фракции Рижской думы "Прогрессивные".

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