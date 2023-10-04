Высокие процентные ставки по кредитам, повышение зарплат и финансирование других возложенных на муниципалитеты функций при планировании бюджета на следующий год беспокоят 17 самоуправлений, которым не хватает денег. Доходы растут, но их не хватает для финансирования основных потребностей, пишет LSM.lv.

Повышение минимальной зарплаты, повышение зарплат дошкольных педагогов, создание муниципальной полиции, продолжение проекта деинституционализации и, конечно, оплата высоких процентных ставок. На все это у 17 самоуправлений не хватает денег.

В основном трудности наблюдаются в муниципалитетах, которые находятся далеко от Риги. Однако Латвийский союз самоуправлений не назвал конкретных самоуправлений, у которых возникли финансовые проблемы.

"Совершенно ясно, что эти муниципалитеты не могут выполнять все функции, которые необходимы жителям", — заявил руководитель Объединения региональных центров развития Вентс Армандс Крауклис.

Самый большой рост обязательных расходов по сравнению с прошлогодними доходами в муниципалитетах региональных центров зафиксирован в Мадонском, Балвском, Валкском и Кулдигском краях.

Как свидетельствуют данные Объединения региональных центров развития, рост обязательных расходов по сравнению с уравненными исключениями 2023 года в Мадонском крае составляет 17,1%, в Балвском крае — 14,9%, в Валкском крае — 13,8%, в Кулдигском крае — 12,8%.

Предложение Министерства финансов заключалось в том, чтобы более богатые самоуправления помогли более бедным. Самоуправления не хотят с этим соглашаться, отметил Крауклис. Однако удалось договориться о том, что Госказна пойдет навстречу самоуправлениям.

"Они готовы гибко смотреть на условия выплаты основной суммы. Это позволит самоуправлениям снизить процентные ставки по кредитам", — подчеркнул министр финансов Арвилс Ашераденс.

На данный момент муниципалитеты не планируют брать новые кредиты. Например, Лимбажский край надеется на финансирование Европейского союза для ремонта Салацгривского моста.

"Мы больше не можем залезать в огромные кредиты. На данный момент нам нужно затянуть пояса. Есть проекты Европейского союза, на которые нужно найти софинансирование, но в любом случае — финансовую дисциплину мы начали. Например, в прошлом году мы отдали в два раза больше кредитов, чем взяли", — заявил председатель Лимбажской краевой думы Дагнис Страубергс.

В Союзе самоуправлений подчеркнули, что Резекненский муниципалитет со своими финансовыми трудностями является не верхушкой айсберга, а исключением.

"В это время жить или думать о развитии только с помощью кредитов, приводит к тому, что средств не хватает", — отметил председатель Союза самоуправлений Гинтс Каминскис.

Союз самоуправлений вместе с Минфином планирует найти финансы для 17 "самоуправлений в зоне риска" в течение ближайших двух недель.

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