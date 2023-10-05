Если в госбюджете следующего года не будет найден специальный инструмент, то 17 самоуправлений не смогут выполнять некоторые из возложенных на них функций, заявил директор ассоциации "Ассоциация центров регионального развития" (RACA) Вентс Армандс Крауклис (Видземская партия сообщает агентство LETA.

Хотя прирост финансирования самоуправлений согласно предварительному расчету финансового выравнивания самоуправлений (MFI) на 2024 год составляет в среднем 8,1%, латвийские самоуправления сильно отличаются. В двух самоуправлениях, а именно в Аугшдаугавском и Краславском краях, рост финансирования составляет всего 1,1%, есть несколько муниципалитетов, у которых рост составляет 3-4%, говорит Крауклис.

RASA обратилась к самоуправлениям с просьбой рассчитать объем финансирования, который понадобится им для выполнения требований, установленных государством со следующего года, например, для повышения минимальной заработной платы, увеличения зарплаты воспитателей дошкольных учреждений, расходов на содержание муниципальной полиции (такая полиция должна быть с 2024 года во всех самоуправлениях, но в семи еще не создана), погашение затрат, связанных с ростом тарифа Sadales tīkls, финансирование услуг по деинституционализации, которые до сих пор поступали из финансирования Европейских структурных фондов. Также нужны деньги на обеспечение расширение льгот социальной помощи и увеличение выплат по кредитным процентам. Данные, собранные местными властями, показывают, что среднее увеличение финансирования, необходимого для покрытия дополнительных расходов, составляет 9,36%.

"Это означает, что самоуправления не смогут выполнять определенные функции в следующем году. Эти расчеты мы подали в Министерство финансов вчера. Вопрос остался открытым. Государство определило, что на одного жителя в год предусмотрены 550 евро, но обеспечить такое финансирование в 17 самоуправлениях не представляется возможным", — указывает Ворон.

Министерство финансов предлагает перераспределить финансирование от самых богатых самоуправлений к беднейшим, против чего муниципалитеты категорически выступают. Хотя увеличение бюджетов самоуправлений в пригородах Риги существенное — с 11 до 15%. Крауклис подчеркивает, что необходимо учитывать тот факт, что, например, в пригородах Риги число учащихся увеличивается, поэтому приходится строить пристройки к школам.

"На наш взгляд, должна быть специальная дотация. В этом году она была более 40 миллионов евро, а на следующий год не запланирована. Это обосновано тем, что поступления от подоходного налога с жителей увеличатся. Да, в целом они будут увеличиваться, но есть регионы, где увеличение минимальное. Если оно останется таким, как сейчас запланировано, то неравенство между жителями и работниками самоуправлений будет только увеличиваться", — поясняет директор RASA.

Крауклис считает, что это неправильно и противоречит правительственной декларации.

Крауклис признает, что в переговорах с Минфином была достигнута договоренность об одном хорошем решении для самоуправлений, а именно о наличии инструмента, позволяющего амортизировать повышение процентов по кредитам. Есть самоуправления, в которых только рост процентов по кредитам превышает рост бюджета в следующем году. Директор RASA подчеркивает, что таких муниципалитетов несколько, и это не те, кто много брал кредиты. Например, если сейчас самоуправление выплачивает 70 000 евро в год в качестве процентов по кредиту, то в следующем году должен будет платить уже 533 000 евро. В этом случае самоуправление сможет не выплачивать основную сумму кредита, которая будет перенесена до конца срока действия договора.

"Если бы такое решение не было найдено, еще пять самоуправлений оказались бы под угрозой банкротства и в той же ситуации, что и Резекне", — добавил Крауклис.

Директор RACA подчеркивает, что переговоры по бюджету следующего года с Министерством финансов и премьер-министром Эвикасом Силиньей ("Новое Единство") продолжатся и, надеется, что будет найдено решение, которое позволит не сокращать в ряде самоуправлений объем предоставляемых услуг, не уменьшать его в сравнении с Ригой и пригородами столицы.

Как уже сообщалось, поступления от подоходного налога с жителей в муниципальные бюджеты в следующем году вырастут на 11,7%.

В среду, 4 октября, Министерство финансов провело встречу с представителями Латвийской ассоциации самоуправлений.

Как и каждый год, более широкое обсуждение на переговорах касалось распределения поступлений от подоходного налога с жителей между бюджетами государства и самоуправлений. Латвийская ассоциация самоуправлений традиционно требует увеличить долю муниципалитетов. В то жн время Минфин указал на то, что в Латвии доля поступлений этого налога в бюджеты самоуправлений — одна из самых больших в Европе. В Эстонии в муниципальные бюджеты уходит только 12% поступлений от этого налога, указал Минфин.

Министерство считает, что самоуправлениям обеспечена постоянная, стабильная и предсказуемая доходная база в 2024 году и в среднесрочной перспективе, что обеспечивает муниципалитеты необходимыми финансовыми ресурсами для выполнения функций и обязательств.

В целях обеспечения выполнения автономных функций самоуправлениям гарантируются финансовые ресурсы для реализации установленных законом функций распределением поступлений между муниципальными бюджетами и государственным бюджетом в пропорции 75% и 25% соответственно. Прогнозируемые поступления от подоходного налога с жителей в бюджеты самоуправлений в 2024 году должны составить 1,976 млрд евро.

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