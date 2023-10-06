Методические материалы Государственного центра содержания образования (VISC) о сексуальном образовании и гендерной идентичности будут пересмотрены. Об этом сообщила министр образования и науки Анда Чакша, пишет Rus.LSM.lv.
"Мы переработаем эти материалы. Сейчас уже известно, что у центра Dardedze, у организации Papardes zieds, у детской клинической университетской больницы есть материалы, как и у ассоциации семейных врачей. Если мы их скомбинируем, то получим хорошее пособие от начальной до средней школы. Для меня самой важно, чтобы мы, как школа, давали знания и информацию. Но отделяли ее от идеологии. Чтобы не было ощущения, что что-то пытаются навязать. Знания важно дать, чтобы ребенок мог защитить себя и быть толерантным по отношению к обществу", — пояснила Чакша.
Материалы VISC вызвали широкий резонанс в обществе. После этого материалы были переданы на оценку специалистов, а глава VISC Лиене Вороненко была отстранена от должности на время проведения дисциплинарного расследования.
Ранее в эфире передачи Spried ar Delfi на Delfi TV Чакша заявила, что видит ошибки в том, как были созданы эти методические материалы и кому они стали доступны.