Комитет по развитию города Рижской думы планирует на следующей неделе принять решение о демонтаже бюста Мстислава Келдыша.

Ранее Рижский совет памятников поддержал предложение о демонтаже установленного в 1978 году памятника ученому и "трижды герою социалистического труда в СССР" Мстиславу Келдышу, который находится у Рижского канала.

Бюст планируется перевезти на склад агентства на улице Вароню, 13.

Окончательное решение о перемещении бюста должно быть принято на заседании Рижской думы.

Как ранее рассказал Латвийскому телевидению историк Центра общественной памяти Дидзис Шенбергс, тремя главными достижениями Келдыша в военном комплексе СССР были его работы по ядерному оружию, работа над баллистической ракетой "Семерка" и работа над крылатыми ракетами.

Как сообщалось, в декабре прошлого года Рижская дума приняла решение о переименовании улицы Келдыша в улицу Братьев Каудзишу.

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