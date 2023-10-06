Война в Украине высветила возросшую необходимость в том, чтобы ЕС взял на себя более значимую роль в обеспечении безопасности и повысил свой военный потенциал, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который сегодня в португальском городе Порто принял участие во встрече Арайолошской группы — формате встречи президентов стран ЕС.

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, на неформальной встрече, в которой приняли участие президенты 14 стран ЕС, обсуждалась поддержка Украины ЕС, а также актуальные проблемы ЕС и политика расширения.

Президент Ринкевич на неформальном совещании отметил, что у ЕС должна быть долгосрочная стратегия поддержки Украины.

По его мнению, это вопрос о доверии ЕС, выступающему за верховенство права, свободу и демократию. В связи с этим необходимо поддержать Европейский фонд мира, украинский механизм и прогресс в отношении правового регулирования использования прибыли от замороженных российских активов.

"Сейчас важно эффективное осуществление санкций ЕС против России, в том числе предотвращение их обхода", — подчеркнул Ринкевич.

На совещании обсуждалась мощность оборонной и военно-промышленной индустрии ЕС. По словам президента, хотя Европа и сделала большой шаг, приняв регламент ЕС о поддержке производства боеприпасов, но необходимы дальнейшие меры. Ринкевич подчеркнул, что Латвия заинтересована в более быстрых и эффективных способах увеличения мощностей промышленности.

Кроме того, обсуждался вопрос политики расширения ЕС. Президент выразил уверенность, что процесс расширения ЕС должен основываться на определенных критериях и намерении стран-кандидатов соблюдать ценности ЕС.

"Несмотря на военные действия в Украине и вызовы, с которыми сталкивается Молдавия, обе страны продемонстрировали значительный прогресс в своем процессе реформ. Поэтому на декабрьском заседании Евросовета необходимо добиться решения о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС", — отметил президент страны.

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