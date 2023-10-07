К 14:00 в субботу перебои с электроснабжением испытывали около 11 тыс. клиентов оператора распределительных сетей АО Sadales tīkls по всей Латвии, сообщил агентству LETA представитель предприятия Марк Скуиньш.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, порывы ветра в середине дня составляли 18-23 метра в секунду, а местами в прибрежных районах превышали 30 метров в секунду, что привело к повреждению электросетей.

Повреждения зафиксированы также в инфраструктуре АО Augstsprieguma tīkls. Больше всего аварийных отключений в настоящее время в Видземе и Земгале.

Оперативные бригады AО Sadales tīkls работают над устранением повреждений. В состоянии готовности находятся более 140 оперативных бригад численностью свыше 500 электромонтеров, а при необходимости AО Sadales tīkls привлечет дополнительные бригады для устранения повреждений.

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