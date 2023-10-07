До 17.00 часов субботы спасатели получили по Риге 138 вызовов для ликвидации последствий сильного ветра, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме-Бирзиня.
Всего по стране получено 218 вызовов и больше всего именно по Риге и ее окрестностям. В Видземе получено 39 звонков, в Латгале - 18, в Курземе - 12, а в Земгале - 11.
В большинстве случаев нужно пилить упавшие ветки, убирать с проезжей части или тротуаров упавшие деревья. В 22 случаях деревья упали на легковые автомобили, еще в шести - на жилые дома.
Спасатели выезжают на вызовы, оценив потенциальную опасность и имеющиеся риски для жителей. В тех местах, где последствия ураганного ветра особенно серьезные, приходится звать на помощь подразделения VUGD из соседних краев, а также привлекать спасателей, которые свободны от исполнения служебных обязанностей.
Как сообщалось, в субботу в Риге и прибрежных районах действует оранжевое предупреждение. Из-за сильного ветра в столице повысился уровень воды.