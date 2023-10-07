До 17.00 часов субботы спасатели получили по Риге 138 вызовов для ликвидации последствий сильного ветра, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме-Бирзиня.

Всего по стране получено 218 вызовов и больше всего именно по Риге и ее окрестностям. В Видземе получено 39 звонков, в Латгале - 18, в Курземе - 12, а в Земгале - 11.

🟠 Oranžais brīdinājums – Rīgā būtiski paaugstinās ūdens līmenis; vēja dēļ visā Latvijā traucēta elektroapgāde.

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— Delfi (@DelfiLV) October 7, 2023

Daudzviet spēcīgā vēja ietekmē lauzti koki. @ugunsdzeseji novērš postījumus, atbrīvojot brauktuves no nolūzušiem kokiem un to zariem. pic.twitter.com/LwEEAnT12L — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) October 7, 2023

В большинстве случаев нужно пилить упавшие ветки, убирать с проезжей части или тротуаров упавшие деревья. В 22 случаях деревья упали на легковые автомобили, еще в шести - на жилые дома.

Спасатели выезжают на вызовы, оценив потенциальную опасность и имеющиеся риски для жителей. В тех местах, где последствия ураганного ветра особенно серьезные, приходится звать на помощь подразделения VUGD из соседних краев, а также привлекать спасателей, которые свободны от исполнения служебных обязанностей.

Как сообщалось, в субботу в Риге и прибрежных районах действует оранжевое предупреждение. Из-за сильного ветра в столице повысился уровень воды.

Фото: DELFI

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