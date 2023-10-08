Андрис Приедитис, проживавший в Канаде, после своей смерти завещал 100 тысяч канадских долларов (порядка 69 500 евро) студентам в Латвии, сообщили агентству LETA представители Vītolu fonds.

Чтобы почтить память дарителя в долгосрочной перспективе, по согласованию с исполнителями завещания ежегодно будут выплачиваться две поминальные стипендии Приедитиса и его жены Норы Скайдрите Кулас в размере 2000 евро, сообщает фонд.

Андрис Приедитис родился в 1931 году в Цесисе. Семья была вынуждена покинуть Латвию в 1944 году, спасаясь на рыбацкой лодке из Лиелирбе в Швецию. Затем последовало несколько лагерей и работа на фермах — один возле Полярного круга, другой — в окрестностях Стокгольма. Позже семья переехала в город Тролльеттан, где Приедитис поступил в техническую гимназию и выучился на механика.

В 1950 году семья переехала в Канаду. Приедитис активно участвовал в латвийских организациях и мероприятиях в Торонто - среди скаутов, молодежных группах, организациях Молодежного фестиваля, издании журнала Jaunā Gaita. Его интересовали фотография и графика, но наибольшее внимание он всегда уделял событиям в Латвии.

Получив предложение о работе, он переехал в Лос-Анджелес (США), где помимо работы также стал изучать техническое направление, а также искал возможность, чтобы научиться писать на латышском языке на компьютере, рассказали представители фонда.

Андрис Приедитис скончался 21 апреля 2022 года в возрасте 90 лет.

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