За выходные дни Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила свыше 1000 вызовов для устранения повреждений из-за сильного ветра, сообщила представитель службы Илзе Даме-Бирзиня.

В частности, по ее словам, в субботу получено 660 вызов, в воскресенье — 397.

Больше всего или 808 вызов поступило из Риги и столичного региона, в том числе из Риги — 519, из Юрмалы — 75, из Адажского края — 57, из Саулкрасты и Ропажи — по 38.

Жители Видземе обратились 111 раз, Курземе — 64, Латгале — 38, а Земгале — 36.

В большинстве случаев спасателям пришлось распиливать деревья, которые упали на проезжую часть, мешая движению транспорта, или на тротуары, а в некоторых случаях надломившиеся деревья могли упасть на жилой дом или проезжую часть.

Около 80 сломанных деревьев упали на автомобили, в 15 случаях — на жилые дома. Также сломанные деревья цеплялись за электрические провода, а в некоторых случаях ветер повалил столбы электросетей.

Спасатели также получить несколько вызов, когда было необходимо демонтировать поврежденные конструкции зданий.

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