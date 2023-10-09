К 7 часам утра понедельника, 9 октября, электроснабжение было нарушено еще примерно у 1500 клиентов Sadales tīkls по всей стране, сообщили порталу Delfi на предприятии.

Во многих местах повалившиеся деревья вырваны с корнями, что затрудняет доступ к местам повреждений. В выходные было устранено 191 повреждение в сетях среднего напряжения и 612 повреждений в сетях низкого напряжения.

Из-за сложных условий в некоторых случаях время, необходимое для устранения повреждений, может превышать 48 часов.

Наибольший ущерб ветер причинил электросетям на Видземском побережье и в центральной части страны.

В общей сложности на устранении повреждений электросетей работают более 80 аварийных бригад численностью более 360 электромонтеров.

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