Механизм надзора за коммерческими банками должен быть разумным, чтобы не спровоцировать замедления в развитии экономики и сохранить конкурентоспособность Латвии на глобальном финансовом рынке, отметил сегодня во время встречи с руководством Службы финансовой разведки (СФР) президент Эдгар Ринкевич.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич встретился в Рижском замке с начальником СФР Томсом Платацисом и его заместителем Паулисом Ильенковым, чтобы обсудить вопросы безопасности финансовой системы Латвии.

Должностные лица обсудили актуальные вопросы, связанные с предотвращением легализации полученных преступным путем средств и подготовкой 6-й очереди доклада комитета экспертов Совета Европы по предотвращению финансирования терроризма и легализации полученных преступным путем средств ("Moneyval").

Президент поздравил Платациса со вступлением в должность начальника СФР и положительно оценил нынешнее активное сотрудничество службы с частным сектором и зарубежными партнерами. Положительной оценки заслуживает и вклад СФР в просвещение общества о рисках финансовых преступлений и действиях, которые позволяют их избежать, сказал Ринкевич.

Также на встрече обсуждалась политика рисков латвийских коммерческих банков и ее влияние на доступность финансовых услуг. "СФР играет важную роль в обеспечении безопасности финансовой системы Латвии, которая является частью общей безопасности государства. Кроме того, СФР является одним из институтов, обеспечивающих эффективное введение обязательных для Латвии международных и национальных санкций, в том числе санкций Евросоюза против России и Белоруссии", — подчеркнул президент.

Как сообщалось, в конце сентября Сейм назначил Платациса на должность начальника СФР.

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