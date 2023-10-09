В знак солидарности с народом Израиля и в память о жертвах теракта, произошедшего в минувшие выходные, над зданием Сейма в понедельник, 9 октября, был поднят израильский флаг, сообщает пресс-служба парламента.

Спикер Сейма Дайга Мериня (Союз "зеленых" и крестьян), члены Президиума Сейма и депутаты, а также посол Израиля в Латвии Шарона Рапаппорт-Палги и посол Украины в Латвии Анатолий Куцеволс собрались на символическую акцию поддержки в Дом Сейма.

"Всякий раз, когда происходит что-то подобное, мы понимаем, что никто в этом мире не защищен. Мы все можем оказаться в такой ситуации. Мы можем выразить свою солидарность, чтобы поддержать тех, кто находится в этой ситуации — и народа Украины, и народа Израиля — и делать все, чтобы эта война закончилась как можно скорее", — сказала спикер Сейма, выразив свое глубочайшее уважение и соболезнования народу Израиля.

Чтобы подчеркнуть, что международное сообщество не должно терять внимание к развитию событий в Украине, украинский флаг размещаен рядом с флагом Израиля.

Парламент напоминает, что комиссия Сейма по иностранным делам приняла в субботу заявление, в котором решительно и категорически осуждает нападения на Израиль, совершенные террористами ХАМАС, подтвердив непоколебимую поддержку Израиля и выразив соболезнования родственникам жертв атаки. В заявлении говорится, что Израиль имеет право на самооборону, а также право и обязанность защищать своих граждан и страну от смертоносных террористических актов.

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