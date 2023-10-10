Нападение боевиков ХАМАС на Израиль стало большой неожиданностью для самого Израиля, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

"Это не новая зона, как зона горячего конфликта, она никогда особо не остывала, просто то, что произошло, было достаточно большой неожиданностью для самого Израиля", — сказал президент, отметив, что еще будет много дискуссий о том, как можно было пропустить эту атаку.

Он также подчеркнул, что сейчас очень много внимания уделяется обострению ситуации на Ближнем Востоке, поэтому внимание к Украине как со стороны СМИ, так и на уровне политиков ослабевает.

"Именно в этом и заключается наша задача — тех стран Европы, которые состоят как в ЕС, так и в НАТО, — обеспечить, чтобы ни объем помощи, ни объем внимания к Украине не уменьшались", — сказал президент.

Израиль обстреливает сектор Газа в течение последних трех дней после внезапного нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля, в результате которого погибли сотни людей.

Боевики бежали обратно в анклав с заложниками — их около 150.

Представитель израильской армии заявил в понедельник, что новости о 30 заложниках были переданы их семьям.

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