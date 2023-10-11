Во вторник, 10 октября, министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство) и эксперты Государственного центра содержания образования на встрече договорились с Обществом учителей истории и социальных наук, что в 10-11-х классах история будет изучаться как отдельный предмет, сообщает LETA.

Во время встреи было принято решение, что в 10-11-х классах учебный предмет "Социальные знания I" будет разделен на два отдельных предмета — "История I" и "Социальные знания I".

"Впереди интенсивная работа по усилению преподавания истории в школах, что является вопросом государственного развития и безопасности", — подчеркнула Чакша.

Президент Эдгар Ринкевич ранее подчеркивал, что историю нужно изучать как отдельный предмет.

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