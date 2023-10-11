В среду, 11 октября, Народно-хозяйственная комиссия Сейма поддержала выдвижение законопроекта о "Поддержке при выплатах по энегоснабжению" на рассмотрение в Сейме во втором чтении, сообщило агентство LETA. Законопроект предусматривает компенсацию затрат на энергоснабжение домохозяйствам с низкими и средними доходами — в условиях только чрезвычайного роста цен на энергоресурсы.

Цель законопроекта — снизить негативное социально-экономическое влияние на благосостояние жителей, которое связано со стремительным ростом цен на энергоресурсы в отопительный сезон. Примерная доля домохозяйств, которые смогут претендовать на получение такой поддержки — 40-50% от всех домохозяйств страны.

В законопроекте сказано, что домохозяйством считаются лица, задекларированные по одному адресу в Латвии — в том числе, гражданские жители Украины, которым присвоен статус временной защиты. На поддержку смогут претендовать домохозяйства, у которых общие расходы в месяц на жилье на одного члена домохозяйства превышают 30% от расходов на одного члена домохозяйства.

Порядок, в котором такие домохозяйства смогут получать компенсации, предстоит устанавливать Кабинету министров.

Важно, что поддержку планируется оказывать не постоянно в течение всего отопительного сезона, в только в тех ситуациях, когда будет констатировано чрезвычайное повышение цен на энергоресурсы на бирже.

Поддержка (компенсация расходов) будет как в случаях, если энергоресурсы домохозяйства получают централизованно — электроэнергия, природный газ, централизованное отопление, так и в тех случаях, когда энергетические решения домохозяйств — децентрализованные (например, дрова, гранулы, брикеты, дизельное топливо). Предполагается, что поддержка будет оказываться в условиях чрезвычайного роста цен. Когда цены вернутся на нормальный уровень — оказание поддержки автоматически будет прервано.

Планируется, что поддержку при централизованном потреблении энергоресурсов будут применять торговцы электроэнергией и природным газом, а также поставщики услуг централизованного отопления. Поддержку те, кто пользуется децентрализованными решения, окажут самоуправления. Предполагается, что объем оказанной поддержки (компенсаций) будет погашаться из средств госбюджета, пояснило Министерство климата и энергетики.

В дальнейшем домашние хозяйства, которые квалифицируются для получения такой помощи, будут идентифицироваться в особой системе. Эта система будет обобщать все данные, доступные в базах Службы государственных доходов, Государственной служббы социального страхования и Управления по делам гражданства и миграции. Авторы законопроекта указывают, что сейчас такая система разрабатывается.

На заседании комиссии Юридическое бюро Сейма и Государственная инспекция данных высказали опасения по поводу защиты данных в планируемой системе.

В свою очередь, депутат Андрис Кулбергс ("Объединенный список") призвал найти решение, как использовать такие доступные государству данные.

Народно-хозяйственная комиссия Сейма дала задание Министерству климата и энергетики совместно с Юридическим бюро Сейма и Государственной инспекцией данных перед третьим чтением законопроекта в парламенте подготовить разъяснение об обработке личных данных и возможных решениях. Такой отчет должен быть подготовлен за две недели — до 25 октября.

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