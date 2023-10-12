В связи с выявленными в Резекненском самоуправлении финансовыми нарушениями Минфин обратился в Генеральную прокуратуру и другие правоохранительные органы с просьбой дать оценку ответственности председателя Резекненской думы Александра Барташевича и работников думы за сложившуюся в самоуправлении финансовую ситуацию, сообщили в Минфине.

В среду, 11 октября, в Минфине состоялось заседание постоянной комиссии по рассмотрению заявок о финансовой стабилизации самоуправлений и согласованию проектов финансовой стабилизации, на котором были рассмотрены представленные самоуправлением финансовые документы. На заседание были приглашены председатель Резекненской думы и сотрудники, отвечающие за финансы самоуправления.

Представители самоуправления подтвердили, что при принятии бюджета на 2023 год в нем не были предусмотрены все необходимые средства, в том числе для зарплат. Нехватка средств на оплату труда в ряде муниципальных учреждений составила 2,1 млн евро.

Как указал Минфин, не предусмотрев финансирование в бюджете, дума поставила под угрозу способность выполнять свои обязательства и обеспечивать автономные функции. Кроме того, самоуправление заключило договоры о реализации ряда крупных инвестиционных проектов, не предусмотрев в бюджете средств на выполнение обязательств. Минфин располагает документами, подтверждающими, что ответственные сотрудники самоуправления умышленно игнорировали нормативные акты, касающиеся финансового планирования. В соответствии с законом о бюджетах самоуправлений за организацию и управление процессом выполнения бюджета отвечает председатель думы.

Минфин проинформирует правительство о чрезвычайной финансовой ситуации в Резекне и выявленных нарушениях в бюджетном планировании. В то же время, понимая серьезность ситуации, будут предложены возможные решения по нормализации финансового положения. Если самоуправление не будет готово к конструктивному сотрудничеству и принятию мер по улучшению финансового положения, министр финансов может принять решение о начале процесса стабилизации. Кроме того, если будут выявлены новые факты, ухудшающие и без того сложное финансовое положение Резекне, в том числе связанные с реализацией софинансируемых Европейским союзом проектов, процесс стабилизации будет неизбежен.

Цель этого процесса заключается в том, чтобы находящееся в сложной финансовой ситуации самоуправление могло обеспечить выполнение своих автономных функций и не брало на себя обязательств без финансового обеспечения. Cамоуправлением, где начат процесс стабилизации, по-прежнему управляет дума, но контроль за финансовой деятельностью осуществляет назначенный государством представитель. Работа самоуправления осуществляется строго в соответствии с утвержденным планом стабилизации с ежеквартальными отчетами перед Минфином.

Как сообщалось, до конца года Резекненскому самоуправлению для стабилизации финансового положения необходимо более 6 млн евро. По состоянию на 30 августа больше всего самоуправление задолжало ООО Rēzeknes siltumtīkli — 503 339 евро и ООО ACBR — 312 720 евро. Общая сумма просроченных платежей составляет 1,9 млн евро. Для выплаты зарплат самоуправлению необходимо 1,6 млн евро, а для завершения приоритетных инвестиционных проектов — 4,4 млн евро.

Государственный контроль начал проверку в самоуправлении, чтобы получить достоверную информацию о фактическом финансовом положении и процессе управления бюджетом. После получения от самоуправления дополнительной информации и заключения Госконтроля Минфин еще раз оценит ситуацию и ответственность должностных лиц думы.

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