Министр внутренних дел Рихардс Козловскис ("Новое Единство") будет требовать, чтобы с 2025 года зарплаты и социальное обеспечение работников системы внутренних дел (полицейских, пограничников, пожарных, спасателей и так далее) постепенно выравнивались и становились равноценными с заработками в Национальных вооруженных сил (НВС), пишет агентство LETA.

В интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения политик признал, что сейчас фактически во всех службах внутренних дел есть проблемы с привлечением работников. В Государственной пограничной службе не хватает около 14% работников, в Государственной полиции — около 21%. А в отдельных структурах Госполиции вакантных около 60% штатных мест.

На повышение зарплат в госбюджете в следующем году запланированы около 27 млн евро. Однако, по словам Козловскиса, это позволит повысить зарплаты только на 10%, а министр считает, что отрасль нуждается в большем "рывке". Поэтому в ближайшие три года, начиная с 2025 года, министр намерен работать над тем, чтобы зарплаты и социальное обеспечение работников системы внутренних дел уравнялись с зарплатами в Национальных вооруженных силах (НВС). На это будет необходимо 200 млн евро.

Козловскис считает, что сейчас не следует ждать, что в ближайшее время на латвийско-белорусской границе начнет ослабевать миграционное давление, которое организуют соседние страны.

Политик отметил, что нелегальные мигранты ​​становятся агрессивнее, например, они уже распыляли пограничникам в лицо перцовый газ из баллончика, пытались причинить вред пограничным собакам. В большом количестве отлавливаются и проводники нелегральных мигрантов.

Говоря о закрытии двух пропускных пунктов на границе Латвии и России, Рихардс Козловскис подчеркнул, что эта мера необходима, поскольку Россия заявила о намерении направить всех украинцев на один из самых маленьких пограничных пунктов между ЕС и РФ в Виентули.

Глава МВД подчеркнул, что это было преднамеренное решение, направленое против Латвии, с целью создать проблемы общественному порядку и безопасности. Козловскис напомнил, что по оценкам, каждый день в Россию могут захотеть въехать около 600 украинцев, а пропускная способность Виентули позволяет обслуживать значительно меньшее количество человек. Следовательно каждый день в Виентули могли бы "накапливаться" около 500 человек, а это привело бы к тому, что на границе в течение короткого времени застряли бы тысячи человек.

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