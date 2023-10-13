В уик-энд ожидается ветреная погода, однако местами воздух прогреется до +19 градусов. А на следующей неделе будет постепенно холодать, местами в темное время суток температура на части территории страны будет опускаться ниже нуля градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Октябрь до с сих пор был ветреным и дождливым, такие же осеннние погодные условия сохранятся и в ближайшие дни.

В конце недели кратковременно пройдут дожди, местами осадки будут более интенсивными. В выходные дни порывистый ветер вновь усилится до 20-24 метров в секунду. Хотя с притоком более теплого воздуха температура в субботу местами может подняться до +19 градусов, на следующей неделе постепенно станет холоднее, а ночью возможно даже образование инея, прогнозируют синоптики.

В выходные дни будет переменная облачность, в субботу пройдут дожди, местами сильные. В воскресенье, когда количество облаков уменьшится, дожди пройдут лишь местами, преимущественно на севере страны.

Прогнозы показывают, что ветер будет преимущественно юго-западный, южный, в субботу он сменится с западного.

В субботу на побережье, а в воскресенье на большей части страны ветер усилится, порывы достигнут 20-24 метров в секунду. В конце недели температура воздуха ночью не опустится ниже +8…+13, в субботу днем ​​станет еще теплее, а столбик термометра поднимется до +15…+. 19 градусов.

В начале новой рабочей недели также ожидается типичная для осени погода — на побережье по-прежнему будет порывистый ветер, местами также пройдут дожди, хотя осадки будут не такими интенсивными, как на уходящей неделе. Ночами на значительной части страны температура воздуха будет колебаться в районе +3…+8, поэтому в некоторых районах возможно образование инея, днем ​​воздух во многих местах не прогреется более чем на +10 градусов.

В середине недели постепенно придут более холодные воздушные массы, поэтому как ночью, так и днем ​​температура воздуха продолжит падать. В темное время суток столбик термометра будет опускаться на части территории страны ниже 0 градусов.

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