Более тесное сотрудничество стран является ключом к противодействию гибридным атакам, подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня, принимая участие во встрече лидеров объединенных сил реагирования.

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Алексис Золднерс, Силиня отметила, что страны Объединенных сил реагирования должны продолжать укреплять свое сотрудничество, чтобы решительно реагировать на новые гибридные атаки России и Белоруссии, способствовать региональной безопасности и поддерживать Украину до ее победы.

Объединенные силы реагирования являются форматом сотрудничества по региональной безопасности, созданным по инициативе Великобритании и объединяющим десять северных стран Европы: Великобританию, Нидерланды, Данию, Норвегию, Исландию, Швецию, Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву.

Силиня подчеркнула, что ситуация с безопасностью в регионе меняется и бросает новые вызовы. В качестве примеров она привела то, что совершаются атаки на критическую инфраструктуру энергетики и связи стран, используются мигранты в попытках дестабилизировать ситуацию на внешних границах Евросоюза, а также предпринимаются попытки расколоть между собой европейские страны и их общества.

"Объединенные силы реагирования собрали вместе аналогично мыслящие страны, которые сообща способны найти решения этих проблем. Нам нужно укреплять сотрудничество, чтобы решительно противостоять гибридным угрозам. Мы все вместе также настроены продолжать поддерживать Украину до ее победы. Нам следует стремиться к дальнейшему сдерживанию России, потому что именно Россия остается главной угрозой нашей региональной безопасности и стабильности", - подчеркнула премьер-министр.

В совместном заявлении лидеры стран Объединенных сил реагирования подчеркивают, что решительно осуждают ужасающие нападения ХАМАСа на народ Израиля и признают право Израиля защищать себя. Кроме того, лидеры стран акцентируют внимание на том, что сейчас Россия представляет самую прямую угрозу евроатлантической безопасности.

В заявлении лидеры отмечают, что по-прежнему непреклонно поддерживают Украину и сохраняют решимость продолжать оказывать ей военную, политическую, гуманитарную, экономическую и все другие виды поддержки столько, сколько это потребуется. Победа Украины важна для безопасности Европы и всех стран Объединенных сил реагирования.

Лидеры стран также выражают готовность сотрудничать для укрепления общей обороноспособности и предотвращения гибридных угроз, в том числе угроз критической энергетической и коммуникационной инфраструктуре.

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