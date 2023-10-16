Лишь 38% латвийских родителей регулярно — каждый день или хотя бы один-два раза в неделю — дают своим детям карманные деньги. 35% родителей карманные деньги детям не выдают вообще, свидетельствуют данные опроса Финансового института Swedbank.

35% родителей детей от пяти до 23 лет не дают детям карманных денег вообще. Среди них не только родители дошкольников или студентов — карманных денег не получают и 10-20% подростков (либо получают в редких случаях не чаще раза в месяц). По сравнению с 2017 годом вырос процент родителей, не дающих карманных денег детям от пяти до 10 и от 20 до 23 лет.

С точки зрения экспертов банка это означает, что примерно у каждого третьего ребенка нет возможности получить практический опыт, распоряжаясь своими деньгами, они не могут научиться планировать расходы и не могут учиться на своих ошибках.

"Отговорки, что детям не нужны эти деньги, потому что в школе их не на что тратить, недостаточны. Это возможность самому делать выбор, планировать расходы, тренировать дисциплину и чувство ответственности. У детей есть возможность на практике сформировать и укрепить понимание стоимости денег и подумать — доволен ли я сделанной покупкой, принятым решением и своими действиями? Хотел бы я что-то сделать иначе? Лучше, чтобы ребенок пережил первое банкротство с 20 евро в детстве, а не с большими суммами, уже повзрослев", — считает эксперт Финансового института Swedbank Эвия Кропа.

Дошкольники чаще всего получают около пяти евро в месяц — об этом сказали 39% родителей. Дети 11-19 лет получают около 31-50 евро в месяц (об этом сказали 40% родителей). С 2017 года выросло количество детей от пяти до 10 лет, которые получают больше 11 евро в месяц, и количество детей 11-15 лет, которые получают более 31 евро. Стало больше и молодых людей 20-23 лет, которые получают от родителей более 100 евро в месяц.

Детям школьного возраста (от семи до 19 лет) деньги в основном выдают на каждодневные расходы и иногда на отдельные покупки, детям старше 16 — чаще всего на какие-то конкретные вещи, которые они просят. С 2017 года выросло количество родителей, которые выдают деньги на карманные расходы без каких-то конкретных поводов. 44% родителей вознаграждают дошкольников за хорошо сделанную работу, 30% родителей детей младше 10 лет мотивируют деньгами получать хорошие оценки.

По мнению Кропы, платить детям за уборку и хорошие оценки неправильно. "Договоритесь с детьми, у кого какие домашние обязанности. Если мама не получает деньги за готовку ужина, то ребенок не должен получать деньги за уборку в своей комнате. Плата за ежедневные обязанности может привести к тому, что ребенок не захочет их делать бесплатно. Не стоит платить и за хорошие оценки. Ребенок должен понимать, что учится для себя, и хорошие оценки нужны ему, а не родителям", — считает эксперт.

Детям младше 10 лет чаще всего дают наличные деньги. Чем старше ребенок, тем больше вероятность, что родители будут переводить ему деньги на банковский счет. Дигитализация позволяет в том числе контролировать расходы ребенка. 21% родителей детей до десяти лет спрашивают детей о расходах устно, 32% родителей подростков 11-15 лет проверяют их через интернет-банк, 66% родителей детей 20-23 лет не контролируют их расходы.

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