Рижское муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks со следующего года намерено повысить плату за обслуживание домов, сообщило агентство LETA. Причины — необходимость повышать зарплаты сотрудникам, рост затрат на строительство.

У 71,4% владельцев квартир — преимущественно в больших домах RNP — плата за обслуживание возрастет в среднем на 8 центов за квадратный метр, у 21,9% собственников — в средних домах — на 10 центов за квадратный метр. В маленьких домах плата увеличится на 21 цент за квадатный метр, 2,4% собственников квартир подорожание не коснется или же плата снизится, сообщило муниципальное предприятие.

Изменения платы связано главным образом с существеннным ростом трат на рабочую силу. А также с с требованиями государства к управляющим в сфере энергоэффективности, и с приростом затрат в строительстве. Для улучшения качества услуг необходимо повышать и квалификацию работников предприятия.

Увеличение затрат было зафиксировано еще при составлении сметы на 2023 год, однако, учитывая общий рост затрат в 2022 году и непропорциональный рост цен на энергоресурсы, что напрямую влияет на платежеспособность заказчиков RNP, было принято решение провести масштабную оптимизацию внутренних затрат и не осуществлять их увеличение в то время.

"Для многих групп сотрудников RNP необходимое повышение заработной платы было отложено, в результате плата за обслуживание в 2023 году существенно не изменилась, что снизило давление на платежеспособность клиентов в отопительный сезон", — сообщили в предприятии. Однако, по данным RNP, откладывать повышение зарплат отдельным группам сотрудников больше нельзя. По данным Центрального статистического управления, стоимость рабочей силы в Латвии за последние годы выросла более чем на 40%.

Планируемое повышение заработной платы необходимо, чтобы иметь возможность предоставлять качественные услуги по обслуживанию, поддержанию зданий в техническом порядке, чтобы производить надлежащую уборку. Зарплаты планируется повысить инженерам, техническим работникам, домоуправляющим и дворникам.

При этом также планируется существенно улучшить техническое обеспечение и условия повседневной работы сотрудников, говорят в RNP. Сейчас на рынке труда среди работодателей существует значительная конкуренция за инженеров, технических работников и домоуправляющих. Конкурентное вознаграждение позволит привлечь сотрудников, способных обеспечить высокое качество обслуживания и непрерывность обслуживания клиентов. В свою очередь, нанять дворников все сложнее, поэтому

для поддержания качества уборки формируются клининговые бригады.

По данным Центрального статистического управления, за последние годы уровень затрат на строительство в Латвии вырос почти на 20%. Цены на строительные материалы выросли на 24,7%, затраты на содержание и эксплуатацию машин и механизмов — на 17,5%, заработная плата рабочих увеличилась на 10,3%.

Также планируется увеличить количество управдомов, так как существующее соотношение между домоуправляющими и количеством домов недостаточно. Сейчас на одного управляющего приходится большое количество домов, иногда даже 80-100 домов. От клиентов поступают жалобы на то, что сложно связаться с управляющим их дома.

За счет увеличения мощностей планируется активнее заниматься обслуживанием каждого дома, а также обеспечить индивидуальный подход к необходимому ремонту, обещает RNP.

В RNP отмечают, что Мининстерство экономики дополнило нормативную базу, требуя от домоуправляющих исполнения новых дополнительных функций — проводить исследования энергоэффективности зданий и заключения технического обследования, которые позволяют более эффективно и быстро реновировать дома.

RNP также сообщает, что план ремонтных работ на следующий период опубликован на сайте e-parvaldnieks.lv. Предприятие призывает клиентов до 26 ноября ознакомиться с индивидуально составленным планом работ по ремонту дома, оценить приоритеты и при необходимости внести изменения путем принятия совместного решения.

SIA Rīgas namu pravādāvar — предприятие, на 100% принадлежащее Рижской думе. В управлении находится более 3800 жилых домов и построек общей площадью более 7,5 млн квадратных метров. В 2022 году компания работала с оборотом 61,973 млн евро, что на 0,6% больше, чем в предыдущем году, а прибыль компании выросла на 7,4% и составила 4,535 млн евро.

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